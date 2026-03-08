Apertura

Palma di Montechiaro, 37enne arrestato per stalking e minacce all’ex moglie 

Non si sarebbe rassegnato alla fine del matrimonio tornando a perseguitare l’ex moglie, costringendola così a vivere in un clima di ansia e terrore

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Non si sarebbe rassegnato alla fine del matrimonio tornando a perseguitare l’ex moglie, costringendola così a vivere in un clima di ansia e terrore. Un trentasettenne di Palma di Montechiaro è stato arrestato dagli agenti di polizia del locale commissariato per i reati di stalking, danneggiamento e minacce.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere. L’indagato, secondo quanto ricostruito, non avrebbe accettato la fine della relazione con la moglie, sua coetanea. La donna sarebbe stata perseguitata, minacciata e molestata. Nell’ultimo episodio il 37enne si sarebbe presentato sotto casa dell’ex coniuge. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

In auto con dosi di cocaina e hashish, arrestato 28enne
Catania

Specie protette senza certificato e irregolarità gestionali, denunciata
di Giuseppe Castaldo

Pistole, fucili ed esplosivo in un casolare a Licata: il padre patteggia 5 anni, scagionato il figlio 
Apertura

Blitz a Canicattì, pistola e quasi un chilo di droga in un b&b: tre arresti 
Apertura

Palma di Montechiaro, 37enne arrestato per stalking e minacce all’ex moglie 
Cultura

“Agrigento intima”, al Circolo dei Nobili la presentazione del libro fotografico di Angelo Pitrone
banner italpress istituzionale banner italpress tv