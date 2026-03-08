“Agrigento intima”, al Circolo dei Nobili la presentazione del libro fotografico di Angelo Pitrone

Uno sguardo profondo e personale sulla città, sui suoi luoghi nascosti e sulle atmosfere più intime: sarà presentato domenica 8 marzo 2026 alle ore 17.30 presso il Circolo dei Nobili di Agrigento, in via Atenea 307 , il volume fotografico “Agrigento intima” del fotografo agrigentino Angelo Pitrone. L’iniziativa, promossa dal Centro Cultura Contemporanea – Circolo dei Nobili , è un evento pubblico dedicato alla fotografia e al racconto visivo della città. A introdurre l’incontro sarà Antonio Liotta, editore del volume, mentre lo scrittore e critico Beniamino Biondi – che ha scritto tutte le didascalie del libro – converserà con l’autore.

Il libro raccoglie una serie di immagini che restituiscono una dimensione raccolta e spesso inedita di Agrigento, lontana dagli stereotipi e osservata attraverso lo sguardo di chi la vive quotidianamente. Come ha scritto lo scrittore Matteo Collura, “non c’è una volta che io mi trovi in Sicilia in cui non mi capiti di incontrare Angelo Pitrone, macchina fotografica appesa al collo, con quel suo sguardo indagatore, con quel suo muoversi a scatti nervosi”. Fotografo tra i più autorevoli interpreti della fotografia siciliana contemporanea, Angelo Pitrone (Agrigento, 1955) da oltre cinquant’anni racconta la sua terra attraverso immagini che indagano paesaggi, città e luoghi della memoria. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi volumi fotografici e realizzato mostre in Italia e all’estero, dedicando molti dei suoi lavori ai luoghi legati alla grande letteratura siciliana, da Pirandello a Sciascia fino a Camilleri.

A dialogare con lui sarà Beniamino Biondi, scrittore, saggista e critico cinematografico agrigentino, autore di tutte le didascalie di “Agrigento Intima” e, nel recente passato, curatore presso Le Fabbriche Chiaramontane della mostra di Angelo Pitrone dal titolo “Sicilia Plurale”, che ha riscosso un grande interesse di critica e pubblico. L’incontro rappresenta un’occasione per riflettere sul rapporto tra fotografia, memoria e identità urbana, attraverso il lavoro di un autore che da decenni documenta con sensibilità e rigore la Sicilia e il suo immaginario.

L’evento è organizzato dal Circolo dei Nobili di Agrigento con la collaborazione di Hosaytos – Centro culturale editore e biblioteca, Omnia Labor APS , Stupor Art e Medinova. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.