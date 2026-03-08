Apertura

“Sostanza tossica nell’uva da tavola”, condannata imprenditrice di Palma di Montechiaro 

Il fungicida, infatti, è considerato cancerogeno se utilizzato in misura superiore rispetto a quanto prevede la norma

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Diventa definitiva la condanna a 10 mila euro di multa nei confronti di una cinquantacinquenne di Palma di Montechiaro, titolare di un’azienda agricola. Lo ha stabilito la Cassazione che, rigettando il ricorso, ha confermato i precedenti verdetti. La donna era finita a processo con l’accusa di detenzione o vendita di alimenti in condizioni igieniche non idonee.

La vicenda risale ad alcuni anni fa. Durante un controllo delle forze dell’ordine, infatti, in un carico di uva “Red glob” furono rinvenuti residui di fitosanitaria Imazalil, una sostanza utilizzata per trattare la buccia di alcuni frutti. Il limite – però – era superiore a quanto consentito dalla legge. Il fungicida, infatti, è considerato cancerogeno se utilizzato in misura superiore rispetto a quanto prevede la norma. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Palma di Montechiaro, 37enne arrestato per stalking e minacce all’ex moglie 
Cultura

“Agrigento intima”, al Circolo dei Nobili la presentazione del libro fotografico di Angelo Pitrone
Apertura

“Sostanza tossica nell’uva da tavola”, condannata imprenditrice di Palma di Montechiaro 
Agrigento

Agrigento a portata di App: arrivano i totem informativi in città
Sicilia by Italpress

A Palermo 2 arresti per furto aggravato in due distinte operazioni dei Carabinieri
dalla Regione

Referendum, Corecom Sicilia: da oggi stop alla pubblicazione e alla diffusione dei sondaggi
banner italpress istituzionale banner italpress tv