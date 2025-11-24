Apertura

Bruciata l’abitazione di una donna a Realmonte, indagini 

Qualcuno si è intrufolato nella casa della donna e, dopo aver messo a soqquadro tutto, ha appiccato il rogo agli arredi

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

L’abitazione di una quarantenne è stata presa di mira e incendiata nella notte tra sabato e domenica. È successo nei pressi di via Autonomia Siciliana, a Realmonte. Qualcuno si è intrufolato nella casa della donna e, dopo aver messo a soqquadro tutto, ha appiccato il rogo agli arredi. Chi è entrato in azione sapeva bene che in quel momento non ci fosse nessuno all’interno.

É stato un passante a notare il fumo uscire dall’abitazione e chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e fare luce su quella che potrebbe essere una ritorsione o una intimidazione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Premio Karkinos 2025, Agrigento celebra le sue eccellenze: ecco tutti i riconoscimenti
Apertura

Bruciata l’abitazione di una donna a Realmonte, indagini 
Apertura

In fiamme l’auto (appena comprata) di un 40enne, indagini 
Politica

Sit-in M5S, Di Paola: “martedì mozione sfiducia. Stop al cuffarismo”
Agrigento

L’aiuola della via Gioeni abbandonata, Cavaleri: “non è erba alta, è la sconfitta della Cultura”
Sicilia by Italpress

Aggressione in uno skatepark alla periferia di Palermo, Anello “Fatto molto grave e tristissimo”
banner italpress istituzionale banner italpress tv