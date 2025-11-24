Premio Karkinos 2025, Agrigento celebra le sue eccellenze: ecco tutti i riconoscimenti

Si è conclusa tra emozioni, applausi e grande partecipazione l’edizione 2025 del Premio Karkinos, l’evento che da nove anni celebra le eccellenze del territorio agrigentino, promosso dall’associazione culturale Antiche Tradizioni Popolari. Nella cornice del Teatro Pirandello, il pubblico ha assistito a una serata densa di arte, testimonianze e riconoscimenti a figure che, con il loro operato, hanno contribuito a valorizzare la città di Agrigento in ambiti diversi.

Con la conduzione raffinata e attenta di Elettra Curto, la serata ha alternato performance artistiche, videoproiezioni e momenti istituzionali, culminando nella consegna dei premi alla presenza del patron Carmelo Cantone, del presidente dell’associazione Salvatore Varisano,e di numerose autorità civili e militari locali tra cui il prefetto, Salvatore Caccamo, il questore Tommaso Palumbo, il sindaco Francesco Miccichè, il commissario straordinario della Camera di Commercio Giuseppe Termine, e il direttore della Fondazione Teatro Pirandello Salvo Prestia. La serata si è conclusa con il coinvolgente finale del Quartet Folk, che ha riportato sul palco tutti i premiati in un abbraccio simbolico della comunità alle sue eccellenze.

”Ringrazio il mio assessore Carmelo Cantone -afferma il sindaco Franco Miccichè – per l’organizzazione del Premio Karkinos, un importante appuntamento che premia le eccellenze del nostro territorio, unendo memoria, talento, impegno civile e identità culturale”.

“Stanchi ma felici di avere realizzato un’altra edizione di successo del premio Karkinos – ha dichiarato il patron, Carmelo Cantone – grazie al meraviglioso team che lavora incessantemente tutto l’anno, ma soprattutto, grazie alla Città di Agrigento, alla sua gente che ci collabora quotidianamente per tutto l’anno, segnalandoci i veri talenti della nostra città, riusciamo ogni anno a mettere a segno un’edizione particolare. Quest’anno una edizione toccata dai sentimenti che questa città sa esprimere: giovani talenti della musica, eroi di tutti i giorni e soprattutto la figura della donna al centro della nostra società. Novità 2025, l’introduzione di una nuova sezione: la comunicazione digitale, premiando ancora una volta una donna. Un premio che negli anni diventa sempre più radicato nel territorio e che scopre sempre maggiori talenti che questo territorio sa esprimere”.

ELENCO DEI PREMI E DEI PREMIATI – PREMIO KARKINOS 2025

Premio Fotografia: Angelo Pitrone, Consegnato dal Prefetto.

Premio “Eroi di Tutti i Giorni”: Rossana Castaldo, Alessandro Rizzo e Marco Ciulla consegnato dal Questore e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri.

Premio Teatro: Francesco Bellomo Consegnato dal Direttore della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia.

Premio Imprenditoria: Sir Rocco Forte Ritirato dal delegato Giulio Polegato e dalla dott.ssa Flavia Mazzarini. Premio consegnato dal rappresentante della Camera di Commercio, Giuseppe Termine.

Premio Tradizione e Innovazione: Quartet Folk Consegnato dal Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.

Premio “Moncada per lo Sport”: Maurilio Vaccaro Consegnato dall’avv. Salvatore Bellanca e dai rappresentanti della famiglia Moncada.

Premio Comunicazione Digitale: Ilenia Curiale Consegnato dal Presidente della Provincia, dott. Giuseppe Pendolino.

Premio Donne Protagoniste: Lina Urso, Federica Salvo, Enza Ierna Consegnati rispettivamente da: Comandante della Capitaneria, Agazio Tedesco; Comandante della Guardia di Finanza, Gabriele Baron; Comandante dei Vigili del Fuoco, Calogero Barbera.

Sono stati consegnati dei riconoscimenti anche agli artisti Ospiti della serata: Pino Minio, la Dixit Band vincitrice del Cantagiro e Damiano Tarallo. Hanno consegnato i riconoscimenti: il presidente di ATP Salvatore Varisano, Giada Attanasio , Linda Amella e Luigi Costanza regista della manifestazione. Altra novità della manifestazione il giovanissimo Gioele Gentile ha letto le motivazioni dei premiati.