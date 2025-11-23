Calcio

Akragas, Gambino risponde a Mirali: primo pareggio della stagione

Nel finale Llama si procura un calcio di rigore che Mangione respinge.

Pubblicato 15 ore fa
Da Angelo Gelo

La striscia di vittorie consecutive per l’Akragas si interrompe alla nona giornata. A Santa Croce Camerina, la capolista (da questa sera affiancata nuovamente dal Priolo che ha battuto per 3-1 il Città di Canicattini), impatta sul pareggio.

Gara difficile per i biancazzurri che nella prima frazione di gioco, soffrono gli avversari che trovano il vantaggio al 37’ con Jovadov Mirali. Una situazione nuova per l’Akragas che, nella stagione, non si è mai trovata sotto.

Nella ripresa, i biancazzurri impongono il loro ritmo e l’ingresso di Gambino al posto di Scribani cambia la partita. E’ proprio il neo entrato a riportare, al 13’, la situazione in parità.

Quattro minuti più tardi, il Santa Croce rimane in dieci uomini per l’espulsione di Yaya.

Nel finale Llama si procura un calcio di rigore ma Mangione è bravo a neutralizzare il tentativo dell’argentino dagli undici metri.

