Akragas, Gambino risponde a Mirali: primo pareggio della stagione
La striscia di vittorie consecutive per l’Akragas si interrompe alla nona giornata. A Santa Croce Camerina, la capolista (da questa sera affiancata nuovamente dal Priolo che ha battuto per 3-1 il Città di Canicattini), impatta sul pareggio.
Gara difficile per i biancazzurri che nella prima frazione di gioco, soffrono gli avversari che trovano il vantaggio al 37’ con Jovadov Mirali. Una situazione nuova per l’Akragas che, nella stagione, non si è mai trovata sotto.
Nella ripresa, i biancazzurri impongono il loro ritmo e l’ingresso di Gambino al posto di Scribani cambia la partita. E’ proprio il neo entrato a riportare, al 13’, la situazione in parità.
Quattro minuti più tardi, il Santa Croce rimane in dieci uomini per l’espulsione di Yaya.
Nel finale Llama si procura un calcio di rigore ma Mangione è bravo a neutralizzare il tentativo dell’argentino dagli undici metri.