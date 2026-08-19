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Cade da autocisterna, morto operaio di 55 anni

Marcello Erbini, 55 anni, di Mazara del Vallo (Trapani) era rimasto gravemente ferito il 7 agosto scorso durante un incidente sul lavoro nella cantina Vallovin

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Quella che pochi giorni fa era una speranza di ripresa si è trasformata nell’ennesima pagina di lutto per il nostro territorio. Nessun lavoratore deve uscire di casa al mattino senza la certezza di farvi ritorno la sera. Ci stringiamo con profondo affetto e rispetto al dolore dei suoi cari”. Così i segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani Giovanni Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco esprimono la più profonda vicinanza e il cordoglio alla famiglia del lavoratore, appresa la notizia del decesso dell’operaio di 55 anni di Mazara del Vallo, rimasto vittima nei giorni scorsi di un grave incidente sul lavoro mentre operava su un’autocisterna all’interno di una cantina vinicola cittadina. Rinnovando l’appello già lanciato all’indomani del drammatico evento, FLAI, FAI e UILA Trapani sottolineano come questa ennesima perdita dimostri con drammatica evidenza la necessità imperativa di elevare l’attenzione sulla sicurezza in tutti i settori produttivi, con un focus prioritario sul comparto agroalimentare e vitivinicolo. Marcello Erbini, 55 anni, di Mazara del Vallo (Trapani) era rimasto gravemente ferito il 7 agosto scorso durante un incidente sul lavoro nella cantina Vallovin di Mazara. L’uomo si trovava ricoverato in prognosi riservata al trauma center dell’ospedale villa Sofia a Palermo. 

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