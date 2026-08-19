Politica

Tangenziale di Agrigento, Catanzaro (PD): “Infrastruttura solo promessa”

"Ci auguriamo che al recente annuncio dell'assessore al Territorio Giusi Savarino, che ha parlato di sei milioni di euro per il progetto, faccia seguito il reale avvio dei lavori"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Si avvicinano le elezioni e si ricomincia a parlare di Ponte sullo Stretto e dell’aeroporto di Agrigento mentre, nonostante le promesse dei governi Musumeci e Schifani, rimane ancora un miraggio la chiusura dell’anello autostradale Castelvetrano-Agrigento-Gela. Una infrastruttura per la quale ci battiamo da anni insieme con tanti sindaci e amministratori, che sarebbe fondamentale per la Sicilia e in particolare per la provincia di Agrigento nella quale oggi non c’e’ neanche un chilometro di autostrada”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars. “Siamo stanchi di spot elettorali – aggiunge Catanzaro – ci auguriamo che al recente annuncio dell’assessore al Territorio Giusi Savarino, che ha parlato di sei milioni di euro per il progetto, faccia seguito il reale avvio dei lavori”.

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