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Il sedicenne morto la sera di Ferragosto, domani l’autopsia

Il sedicenne originario di Misilmeri, deceduto tragicamente la notte di Ferragosto mentre si trovava in una villetta a Menfi in compagnia di fidanzata e amici

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sarà eseguita nella giornata di domani, giovedì 20 agosto, l’autopsia sulla salma di Salvatore Pessina, il sedicenne originario di Misilmeri, deceduto tragicamente la notte di Ferragosto mentre si trovava in una villetta a Menfi in compagnia di fidanzata e amici. Lo ha disposto la procura di Sciacca che, con l’esame autoptico, fisserà un primo importante punto nelle indagini sulla morte del ragazzino. L’adolescente era arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II dopo l’allarme lanciato. Al termine dell’autopsia la salma sarà restituita ai familiari che potranno così celebrare i funerali e dare l’ultimo saluto a Salvatore.

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