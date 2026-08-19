Samurai Jay, Lello Analfino e Neja sul palco dell’Azzurro Food Festival
Il festival si sviluppa nel cuore del centro storico della città di Sciacca, dal 20 al 23 Agosto
Torna per la tredicesima edizione Azzurro Food Festival l’evento dedicato agli amanti del mare, della buona cucina con un programma ricco di momenti culturali e gastronomici, degustazioni, talk show, cooking show, expo village, musica e spettacolo.
Il festival si sviluppa nel cuore del centro storico della città di Sciacca, dal 20 al 23 Agosto; Sciacca è una delle più conosciute località costiere siciliane nonché la seconda flotta peschereccia della regione, leader mondiale nel commercio dei prodotti ittici.
Annunciati gli artisti degli spettacoli a ingresso gratuito che si esibiranno sul palco di Piazza Angelo Scandaliato.
Giovedi 20 Agosto spazio alla musica con il format Tachipirina 500 e super ospite il cantante rivelazione dell’anno in vetta a tutte le classifiche SAMURAI JAY. Venerdi 21 Agosto la musica di LELLO ANALFINO & T-ORKESTAR.
Sabato 22 Agosto la comicità di CHIARA ANACITOprotagonista del CAMMELA LIVE SHOW.Domenica 23 Agosto la musica intramontabile di NEJA.
Ci saranno tante novità e tante prelibatezze da gustare nell’area dedicata allo street food che per quattro serate diventerà il più grande ristorante a cielo aperto della Sicilia, nel quale si potranno assaporare tantissime delizie, piatti gourmet realizzati con il pesce, sfiziosi street food siciliani, l’irresistibile mondo dei fritti e l’immancabile cous cous di pesce. Presenti anche proposte gastronomiche di carne e vegetariane per chi non mangia il pesce.
Spazio anche all’approfondimento con tanti chef e food blogger protagonisti dell’area Masterclass con tre cooking show in compagnia di In Cucina con Domenico e Simone, chef Francesco Bonomo e Il Pastaio Matto.
Continua la collaborazione con Marevivo Sicilia che quest’anno raddoppia il proprio impegno: un’area dedicata alla diffusione della cultura del rispetto dell’ambiente marino, specialmente dedicata ai bambini, e un’area dedicata alle immersioni attraverso visori di realtà virtuale, i partecipanti potranno esplorare ambienti marini straordinari senza bagnarsi, guidati alla scoperta della biodiversità e della storia dei fondali dell’Isola Ferdinandea e i fondali delle Aree Marine Protette siciliane.
Immancabile il village allestito nella Piazza Angelo Scandaliato, l’intrattenimento musicale con i Cantu e Cuntu e con Lidia Fortunato.