Samurai Jay, Lello Analfino e Neja sul palco dell’Azzurro Food Festival

Torna per la tredicesima edizione Azzurro Food Festival l’evento dedicato agli amanti del mare, della buona cucina con un programma ricco di momenti culturali e gastronomici, degustazioni, talk show, cooking show, expo village, musica e spettacolo.

Il festival si sviluppa nel cuore del centro storico della città di Sciacca, dal 20 al 23 Agosto; Sciacca è una delle più conosciute località costiere siciliane nonché la seconda flotta peschereccia della regione, leader mondiale nel commercio dei prodotti ittici.

Annunciati gli artisti degli spettacoli a ingresso gratuito che si esibiranno sul palco di Piazza Angelo Scandaliato.

Giovedi 20 Agosto spazio alla musica con il format Tachipirina 500 e super ospite il cantante rivelazione dell’anno in vetta a tutte le classifiche SAMURAI JAY. Venerdi 21 Agosto la musica di LELLO ANALFINO & T-ORKESTAR.

Sabato 22 Agosto la comicità di CHIARA ANACITOprotagonista del CAMMELA LIVE SHOW.Domenica 23 Agosto la musica intramontabile di NEJA.

Ci saranno tante novità e tante prelibatezze da gustare nell’area dedicata allo street food che per quattro serate diventerà il più grande ristorante a cielo aperto della Sicilia, nel quale si potranno assaporare tantissime delizie, piatti gourmet realizzati con il pesce, sfiziosi street food siciliani, l’irresistibile mondo dei fritti e l’immancabile cous cous di pesce. Presenti anche proposte gastronomiche di carne e vegetariane per chi non mangia il pesce.

Spazio anche all’approfondimento con tanti chef e food blogger protagonisti dell’area Masterclass con tre cooking show in compagnia di In Cucina con Domenico e Simone, chef Francesco Bonomo e Il Pastaio Matto.

Continua la collaborazione con Marevivo Sicilia che quest’anno raddoppia il proprio impegno: un’area dedicata alla diffusione della cultura del rispetto dell’ambiente marino, specialmente dedicata ai bambini, e un’area dedicata alle immersioni attraverso visori di realtà virtuale, i partecipanti potranno esplorare ambienti marini straordinari senza bagnarsi, guidati alla scoperta della biodiversità e della storia dei fondali dell’Isola Ferdinandea e i fondali delle Aree Marine Protette siciliane.

Immancabile il village allestito nella Piazza Angelo Scandaliato, l’intrattenimento musicale con i Cantu e Cuntu e con Lidia Fortunato.