Licata

Licata, in casa con un panetto di hashish: denunciato 25enne

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

I militari della Stazione di Licata hanno controllato un 25enne nei pressi della sua abitazione, mentre stava fumando uno spinello artigianale. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire un panetto di hashish del peso complessivo di circa 100 grammi, unitamente a materiale utilizzato per il taglio e la pesatura della sostanza.
Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento

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