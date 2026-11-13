Accusa prete di omicidio, 35enne chiede perdono in aula ma sacerdote non ritira querela

Ha chiesto perdono in aula al sacerdote che avrebbe perseguitato accusandolo di avere stuprato e ucciso una donna, Samantha Castelli, della quale gli investigatori non hanno trovato alcuna traccia. Giuseppe Li Vecchi, 35 anni, di Siculiana, ha presentato le proprie scuse durante l’udienza preliminare davanti al giudice Michele Dubini, ma il prete ha deciso di non ritirare la querela. Il sacerdote ha rinunciato a costituirsi parte civile, spiegando di non volere trasformare il disagio subito in una richiesta economica.

Il pubblico ministero Matteo Maria Orlando ha chiesto il rinvio a giudizio del trentacinquenne per stalking, diffamazione e procurato allarme. Secondo la Procura, Li Vecchi avrebbe diffuso sui social accuse di violenza sessuale e omicidio contro il sacerdote, utilizzando anche l’immagine di una donna presumibilmente creata con l’intelligenza artificiale. Avrebbe inoltre annunciato l’uccisione del prete durante una messa, facendo scattare un servizio di vigilanza delle forze dell’ordine. Il giudice ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla Procura, rappresentata in udienza dal pubblico ministero Luisa Piccolo, e rinviato l’udienza al 20 novembre. Li Vecchi, difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato, è sottoposto al divieto di avvicinamento al sacerdote.