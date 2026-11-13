Montallegro

Truffe anziani, falsi carabinieri utilizzano il nome del maresciallo di Montallegro

Alcuni individui stanno utilizzando il nome del maresciallo per conquistare la fiducia delle potenziali vittime

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Nuovo allarme truffe nel territorio di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, dove alcuni individui starebbero tentando di raggirare i cittadini spacciandosi per appartenenti all’Arma dei Carabinieri. In particolare, alcuni soggetti avrebbero utilizzato falsamente il nome del Maresciallo dei Carabinieri in servizio a Montallegro, nel tentativo di conquistare la fiducia delle potenziali vittime e mettere in atto i propri raggiri.

“L’appello alla cittadinanza è chiaro: non fidatevi di telefonate o visite sospette e, soprattutto, non consegnate mai denaro, gioielli o altri oggetti di valore a persone che si presentano a casa dichiarando di appartenere alle forze dell’ordine”, dichiara il sindaco Giovanni Cirillo che aggiunge: “In caso di telefonate sospette, richieste di denaro o visite da parte di presunti appartenenti alle forze dell’ordine, è fondamentale non assecondare le richieste e contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112, per chiedere le opportune verifiche”.

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