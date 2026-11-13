Truffe anziani, falsi carabinieri utilizzano il nome del maresciallo di Montallegro
Alcuni individui stanno utilizzando il nome del maresciallo per conquistare la fiducia delle potenziali vittime
Nuovo allarme truffe nel territorio di Siculiana, Montallegro, Cattolica Eraclea, dove alcuni individui starebbero tentando di raggirare i cittadini spacciandosi per appartenenti all’Arma dei Carabinieri. In particolare, alcuni soggetti avrebbero utilizzato falsamente il nome del Maresciallo dei Carabinieri in servizio a Montallegro, nel tentativo di conquistare la fiducia delle potenziali vittime e mettere in atto i propri raggiri.
“L’appello alla cittadinanza è chiaro: non fidatevi di telefonate o visite sospette e, soprattutto, non consegnate mai denaro, gioielli o altri oggetti di valore a persone che si presentano a casa dichiarando di appartenere alle forze dell’ordine”, dichiara il sindaco Giovanni Cirillo che aggiunge: “In caso di telefonate sospette, richieste di denaro o visite da parte di presunti appartenenti alle forze dell’ordine, è fondamentale non assecondare le richieste e contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112, per chiedere le opportune verifiche”.