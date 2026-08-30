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Canicattì, scontro tra auto e minicar: due ferite in ospedale

Le ragazze che viaggiavano a bordo della minicar hanno riportato delle ferite.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Scontro tra un’auto e una minicar nella tarda serata di ieri lungo la strada che conduce ai parcheggi del Santuario di Padre Gioacchino, a Canicattì. Ad avere la peggio sono state le ragazze che viaggiavano a bordo della minicar che hanno riportato delle ferite e a bordo di un’ambulanza sono state trasferite all’ospedale Barone Lombardo per le cure necessarie. Illese le persone che viaggiavano sull’utilitaria. Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. (Foto AGRIGENTO REPORTER)

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