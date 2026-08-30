Pienone ad Agrigento per Ranucci rimosso da Report: “Dopo 20 anni ci sono riusciti..”

“Dopo vent’anni di tentativi ci sono riusciti”, ha detto Sigfrido Ranucci a conclusione dello spettacolo ‘Diario di un trapezista’ al Teatro dell’Efebo di Agrigento, facendo riferimento alla sua estromissione dalla conduzione di Report. Il giornalista e’ tornato cosi’ sulla decisione della Rai di affidare la trasmissione a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ranucci aveva aperto la serata rivolgendo “un pensiero alla redazione di Report che sta subendo il piu’ grande attacco della sua trentennale storia”. Nel corso dello spettacolo ha ripercorso la propria esperienza professionale e gli anni trascorsi alla guida del programma d’inchiesta di Rai3, soffermandosi sulle pressioni e sulle difficolta’ affrontate nel lavoro giornalistico e in chiusura e’ tornato sul cambio alla conduzione, sintetizzando la vicenda, appunto, con la frase “dopo vent’anni di tentativi ci sono riusciti”.

Il giornalista ha commentato così l’evento:”Un’altra bella serata piena di affetto, stima e solidarietà ad Agrigento nella bella cornice del Teatro Efebo con 750 persone che sono rimaste ad ascoltarmi con attenzione per due ore nonostante il caldo. Chiudo qui questa meravigliosa tappa siciliana dove ho fatto il pieno di energie grazie all’affetto della gente. Il lungo applauso di Agrigento, soldout al teatro Efebo, un avvenimento che il Capogruppo di Fdi Adriano Barba non avrebbe voluto che si disputasse. Grazie invece alla determinazione e alla passione dell’associazione Fuoririga e al Libero Consorzio.”