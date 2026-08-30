Canicattì, non si hanno più notizie di Damiano Petitto: al via le ricerche

Sono ore di apprensione a Canicattì per la scomparsa di Damiano Petitto, 43 anni, del quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari e la moglie, Cristina Daniele, che hanno chiesto aiuto anche attraverso i social network. La fotografia dell’uomo sta circolando in queste ore sulle piattaforme social, rilanciata da cittadini e conoscenti nel tentativo di favorire il suo ritrovamento. Le ricerche sono attualmente in corso.

La famiglia rivolge un appello a chiunque possa aver visto Damiano Petitto o abbia informazioni sulla sua presenza: eventuali segnalazioni devono essere comunicate tempestivamente ai familiari o alle forze dell’ordine.