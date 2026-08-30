Provoca un incidente con feriti: denunciato per guida in stato di ebbrezza 

Attraverso servizi mirati e verifiche costanti, l’Arma prosegue l’impegno per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una guida responsabile e sul rispetto delle norme del Codice della Strada, strumenti fondamentali per la tutela dell’incolumità pubblica.

In tale contesto, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagni di Randazzo, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, un 35enne per “guida sotto l’influenza dell’alcool”.

In particolare, alle 6:00 del mattino, l’uomo, mentre si trovava alla guida della sua autovettura nel transitare in via Vittorio Emanuele II a Randazzo avrebbe provocato un incidente stradale con un altro veicolo, il cui conducente rimaneva ferito. Intervenuti nell’immediatezza dei fatti ai militari dell’Arma l’uomo, identificato per un 35enne residente a Linguaglossa, è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica. Tale stato, dovuto probabilmente all’assunzione di bevande alcoliche, poiché presentava sintomi tipici dello stato di ebbrezza quali alito alcolico e sbalzi di umore, ha indotto gli operanti ad eseguire l’accertamento preliminare/qualitativo mediante pretest “alcol-blow”. Considerata la positività del risultato il 35enne è stato sottoposto all’esame con “etilometro” che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ed inferiore a 2,24 g/l.

E’ stata contestata all’uomo la relativa violazione del Codice della Strada e, in esecuzione della sanzione accessoria, è scattato il ritiro della patente di guida. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.