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Caro carburante: i tir scioperano e si fermano per 5 giorni, poi toccherà ai pescherecci  

Nessun blocco stradale ma generi alimentari e prodotti ortofrutticoli non verrano scaricati. Il rischio è che i banchi dei supermercati rimangano vuoti

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai Tir. Nessun blocco stradale, ma rimarranno nei rispettivi piazzali e le navi con i prodotti ortofrutticoli e gli alimentari per i supermercati non saranno scaricate. Lo annuncia Salvatore Bella, rappresentante del Comitato trasporto siciliano. Il rischio e’ che i banchi dei supermercati rimangano vuoti. 

Ma la posta in palio e’ altissima, secondo il rappresentante della categoria, a causa dell’impennata dei prezzi del carburante: “Abbiamo costituito il Comitato trasporto siciliano perche’ non ci sentiamo piu’ rappresentati dalle organizzazioni sindacali nazionali, colpevoli di aver smesso di fare i nostri interessi. Dobbiamo fermare l’effetto domino che si va a innescare: l’impennata del carrello della spesa e il rincaro di tutte le materie prime che trasportiamo finiscono per abbattersi direttamente sull’utente finale, ovvero il cittadino”. In Sicilia gli autotrasportatori stimano perdite fra 700 e 900 euro al giorno per ogni mezzo. E il 22 ottobre tocchera’ ai pescherecci.

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