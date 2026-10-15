Politica

Schifani sentito tre ore dall’Antimafia sul caso Armao, audizione secretata

E' durata tre ore l'audizione del governatore della Sicilia, Renato Schifani, davanti alla commissione regionale Antimafia che ha aperto una istruttoria sui casi di corruzione nella pubblica amministrazione

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

E’ durata tre ore l’audizione del governatore della Sicilia, Renato Schifani, davanti alla commissione regionale Antimafia che ha aperto una istruttoria sui casi di corruzione nella pubblica amministrazione. La commissione, presieduta dal deputato del Pd Antonello Cracolici, ha secretato l’audizione. Schifani avrebbe consegnato una relazione. Nei prossimi giorni l’Antimafia sentirà altri esponenti politici e della burocrazia regionale. Dopo la sua lunga relazione, il governatore Schifani, a quanto si apprende, ha risposto a tutte le domande dei commissari dell’Antimafia; durante le audizioni hanno preso la parola alcuni deputati, tra cui Marco Intravia e Bernardette Grasso. 

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