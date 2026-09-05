Sorpreso a consegnare droga a domicilio: arrestato

Era stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato a spacciare droga appena qualche settimana prima e, dopo l’arresto, l’Autorità Giudiziaria aveva disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’uomo, un 31enne catanese, ha subito ripreso la sua attività come pusher, consegnando la droga ai clienti direttamente a domicilio.

Infatti, il pusher è stato trovato in possesso di diversi tipi di sostanze stupefacenti dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, nel corso di alcune attività di controllo sviluppate nell’hinterland catanese. Il 31enne è stato visto a bordo della sua auto mentre stava consegnando della marijuana ad un acquirente, il quale, in cambio, tirava fuori dalla tasca una somma di denaro.

Il pusher è stato subito fermato in modo da essere controllato e identificato compiutamente, verifiche che, successivamente, sono state estese anche all’abitazione e al veicolo. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno sequestrato un variegato assortimento di droga, già confezionata in dosi. Il pusher aveva nella sua disponibilità 8 involucri in cellophane con 3,4 grammi di cocaina, 3 involucri in carta d’alluminio con 1,64 grammi di crack e circa 20 grammi di marijuana distribuiti in 17 involucri di diverse dimensioni. Oltre alla droga, sono stati sequestrati soldi e materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze stupefacenti.

Il 31enne è stato così arrestato nuovamente, a distanza di pochi giorni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Nella prima occasione, l’Autorità Giudiziaria aveva applicato nei suoi confronti. Adesso, in attesa del giudizio di convalida con rito direttissimo, l’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania.