Apertura

Colpito con una bottiglia in testa durante rissa, giovane in ospedale: indagini 

Il giovane si è recato all’ospedale di Sciacca dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e una ferita al sopracciglio

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un ventenne è stato ferito con un colpo di bottiglia alla testa durante una lite scoppiata tra coetanei. È accaduto a Menfi. Il giovane si è recato all’ospedale di Sciacca dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e una ferita al sopracciglio.

Ad aggredire il ragazzo sarebbe stato un coetaneo originario della Tunisia. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di Sciacca. Nel luglio scorso – sempre a Menfi – si era verificata una rissa con accoltellamento ai danni di un cameriere egiziano. Per quei fatti finirono ai domiciliari 11 persone, tutti giovanissimi. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sciacca

Sciacca, approvato il Piano Particolareggiato Attuativo relativo al progetto di Monte Rotondo
Ultime Notizie

Aggredisce e rapina coppia in casa, arrestato
Porto Empedocle

100 anni di Camilleri, il presidente Mattarella: “autore poliedrico, lascito e’ bagaglio prezioso”
Cultura

Palma di Montechiaro in festa: la Banda torna a emozionare con un concerto speciale
Agrigento

Ritardo diagnostico, nessuna responsabile medica di un otorino agrigentino 
Apertura

La morte di Giuseppe Vinti in un incidente, indagato l’amico che guidava l’auto 