Colpito con una bottiglia in testa durante rissa, giovane in ospedale: indagini 

Un ventenne è stato ferito con un colpo di bottiglia alla testa durante una lite scoppiata tra coetanei. È accaduto a Menfi. Il giovane si è recato all’ospedale di Sciacca dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e una ferita al sopracciglio.

Ad aggredire il ragazzo sarebbe stato un coetaneo originario della Tunisia. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di Sciacca. Nel luglio scorso – sempre a Menfi – si era verificata una rissa con accoltellamento ai danni di un cameriere egiziano. Per quei fatti finirono ai domiciliari 11 persone, tutti giovanissimi.