Da due anni era irreperibile, ne deve scontare 10 di carcere: arrestato favarese

Dal settembre 2023 aveva fatto perdere le sue tracce. Le forze dell’ordine, quando si presentarono a casa sua per notificargli una condanna definitiva, non lo trovarono. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, adesso, lo hanno individuato e arrestato. Giuseppe Papia, 67 anni, di Favara, deve scontare oltre 10 anni di reclusione in seguito a diverse condanne ormai divenute definitive.

Ad emettere il provvedimento sono stati i giudici della Corte di appello di Palermo e quelli della procura di Milano. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Papia era stato coinvolto in diverse inchieste sul territorio: dall’operazione “Dark Community” a quella contro un giro di stupefacenti durante il lockdown.