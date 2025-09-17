Apertura
Dal carcere gestivano traffico di droga con cellulari arrivati con i droni, 15 misure cautelari 

Maxi blitz dei carabinieri, scoperta rete di spaccio di droga all'interno del carcere grazie all'utilizzo di cellulari arrivati con i droni

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri di Caltanissetta stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, ritenute “appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti”.

A loro viene contestata l’aggravante di aver favorito la famiglia mafiosa di Gela, clan Rinzivillo. L’operazione “ha disarticolato un canale di approvvigionamento di hashish e cocaina destinato alle piazze di spaccio di Gela, ove l’organizzazione poteva contare anche sulla disponibilità di armi”.

Secondo quanto ricostruito, tre degli indagati partecipavano alla vita associativa pur essendo detenuti, “sfruttando la possibilità di introdurre illecitamente in carcere telefoni cellulari – oltre che stupefacente – attraverso l’utilizzo di droni”.

Apertura

