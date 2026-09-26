Donna getta acido addosso al suo avvocato, legale finisce in terapia intensiva

Un avvocato è stato trasportato ieri sera al pronto soccorso del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina dopo essere rimasto vittima di un’aggressione da parte di una sua cliente. Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell’acido, provocandogli ustioni su tutto il corpo. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni. Subito medicato per le ustioni da acido su circa il 20% del corpo, ma profonde, per l’uso di un prodotto caustico. E’ ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con la prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina. “E’ stata una mia cliente che aveva problemi mentali, infatti è stata per anni all’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ma non pensavo potesse arrivare a questo”.

A dirlo, parlando con l’ANSA dall’ospedale di Catania dove è ricoverato, l’avvocato Pierfrancesco Broccio originario del villaggio di Santo Stefano Medio a Messina e vittima di un aggressione con dell’acido da parte di una sua cliente ieri sera, sottolineando di “essere fortunosamente fuori pericolo”. “Appena mi ha visto – aggiunge – mi ha detto che voleva bere un poco d’acqua e inaspettatamente ha preso l’acido e me lo ha buttato addosso. Fortunatamente non è riuscita a prendermi negli occhi, anche perché avevo gli occhiali. Tuttavia mi ha preso nella parte bassa del volto, nel collo e in varie altre parti del corpo. Mi sono chiuso nell’auto e sono scappato sono arrivato nel mio studio e avevo tutti i vestiti bruciati dall’acido”. “Io – sottolinea l’avvocato Broccio – non ho avuto mai problemi con lei, io sono alto un metro e novanta quindi non avevo paura. Ma dopo quello che ha fatto ne ho avuta molta”. Su cosa potrebbe avere spinto la donna a commettere il grave gesto, l’avvocato dice che “l’unico episodio per il quale si sarebbe potuta arrabbiare in passato con me era che gli avevo detto di dire la verità per un fatto del quale aveva accusato una persona, ma non pensavo potesse farmi questo ora”. Dopo l’aggressione, conclude l’avvocato Broccio, “la donna è fuggita, gli investitori sanno chi è, e la stanno cercando”.