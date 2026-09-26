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Scoperta stalla abusiva, scatta il sequestro e la sanzione

Il gestore della stalla è stato sanzionato per oltre 13.000 euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Proseguono le azioni di contrasto al fenomeno caso dei maltrattamenti di animali, condotte in città e in tutto il territorio provinciale dalla Polizia di Stato, su disposizione della Questura di Catania.

Durante un’attività di controllo, i poliziotti della squadra a cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente al medico veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, hanno scoperto una stalla abusiva, con quattro cavalli tenuti, seppur in buone condizioni, in spregio alle normative vigenti. Infatti, la stalla, ubicata in un fondo agricolo di San Francesco La Rena, è risultata sprovvista di tutte le necessarie autorizzazioni e i cavalli privi di microchip e, quindi, non identificabili.

Dagli accertamenti effettuati sul posto, è emerso come i cavalli non fossero stati sottoposti alle previste visite sanitarie. Pertanto, il gestore della stalla è stato sanzionato per oltre 13.000 euro, mentre gli equidi sono stati sottoposti a vincolo sanitario fino a quando non verranno osservati gli obblighi di legge.

Le azioni coordinate dalla Questura di Catania sono protese a scongiurare rischi per la salute e la vita degli animali, con particolare riferimento ai cavalli, prevenendo casi di macellazione abusiva e di corse clandestine.

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