Messina

Rissa in un centro di accoglienza, 5 arresti

La lite e' scaturita da reciproche accuse di sottrazione di denaro e di un telefono cellulare, degenerando rapidamente e coinvolgendo vari ospiti armati anche di bastoni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Cinque arresti in flagranza di reato per rissa aggravata nel Messinese. La polizia di Stato di Barcellona Pozzo di Gotto e’ intervenuta nel locale centro di accoglienza per migranti, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala operativa relativa a una violenta rissa in corso tra numerosi ospiti della struttura. Gli operatori della Volante del commissariato hanno constatato la presenza di numerose persone coinvolte in una violenta colluttazione, alcuni dei quali con evidenti lesioni.

Dalle prime verifiche investigative, la lite e’ scaturita da reciproche accuse di sottrazione di denaro e di un telefono cellulare, degenerando rapidamente e coinvolgendo vari ospiti armati anche di bastoni. Sequestrati quattro bastoni (due in legno e due in alluminio), alcuni dei quali sporchi di sangue. Sequestrato anche un ventilatore, lanciato in precedenza in strada. Due uomini sono stati trasportati al pronto soccorso, dove i sanitari hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni; un altro ha invece rifiutato le cure mediche. Per cinque sono stati disposti i domiciliari presso la casa di accoglienza.

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