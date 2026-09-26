Catania

Scoperta casa di prostituzione, denunciata 37enne

Al momento del controllo effettuato da agenti la donna è stata trovata nella casa in compagnia di un cliente

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La polizia ha individuato nel centro di Catania una casa di prostituzione, gestita da una 37enne cinese che è stata denunciata. La donna è accusata di pubblicizzare l’attività su un sito internet specializzato in annunci per escort. Al momento del controllo effettuato da agenti del commissariato Borgo Ognina la donna è stata trovata nella casa in compagnia di un cliente.

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