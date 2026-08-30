Camastra, rinnovato il direttivo della Consulta giovanile: Diego Polizzi eletto presidente

È stato rinnovato il direttivo della Consulta Giovanile Camastrese, che si prepara ad affrontare una nuova fase con l’obiettivo di dare continuità al percorso avviato negli anni scorsi e, al tempo stesso, promuovere nuove idee e iniziative rivolte alle giovani generazioni.

A guidare il nuovo organismo sarà Diego Polizzi, eletto presidente. Il nuovo direttivo sarà composto anche da Giuseppe Nicodemo, nel ruolo di vicepresidente, Dario Celauro, nominato coordinatore delle attività, e Antonio Buttaci, che ricoprirà l’incarico di segretario.

Alla seduta hanno preso parte anche l’assessore Igor Di Caro e il consigliere comunale Luca Farruggio, che nel corso del precedente mandato amministrativo era stato il promotore dell’istituzione della Consulta Giovanile, contribuendo alla nascita di questo importante organismo di partecipazione.

Il rinnovo del direttivo rappresenta dunque un momento di continuità, ma anche una nuova occasione per rafforzare il coinvolgimento dei giovani nella vita della comunità. La Consulta potrà continuare a rappresentare uno spazio di confronto e di elaborazione di proposte, favorendo il dialogo tra le nuove generazioni, l’amministrazione comunale, le associazioni e il territorio.

Il nuovo direttivo sarà chiamato nei prossimi mesi a trasformare idee ed entusiasmo in iniziative concrete, con particolare attenzione alle esigenze dei giovani e alla creazione di occasioni di aggregazione, partecipazione e crescita.