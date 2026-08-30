Controlli in un b&b a Porto Empedocle, cliente trovato con droga nella stanza 

Le forze dell’ordine effettuano un controllo amministrativo in una struttura ricettiva ma scoprono che uno dei clienti nascondeva della droga in camera. È successo a Porto Empedocle dove un libero professionista è finito nei guai. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica e la sostanza stupefacente posta sotto sequestro.

Il fatto è avvenuto negli scorsi giorni. Le forze dell’ordine erano impegnate in controlli in un b&b per verificare il rispetto delle norme quali la comunicazione delle persone ospitate o la posizione dei lavoratori. A insospettire i carabinieri è stato l’atteggiamento di un cliente così si è deciso di approfondire. Ed in effetti sono stati rivenuti nella stanza circa 20 grammi di marijuana. Il libero professionista, un trentenne, è stato denunciato.