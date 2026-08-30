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Controlli in un b&b a Porto Empedocle, cliente trovato con droga nella stanza 

È successo a Porto Empedocle dove un trentenne libero professionista è finito nei guai

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Le forze dell’ordine effettuano un controllo amministrativo in una struttura ricettiva ma scoprono che uno dei clienti nascondeva della droga in camera. È successo a Porto Empedocle dove un libero professionista è finito nei guai. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica e la sostanza stupefacente posta sotto sequestro.

Il fatto è avvenuto negli scorsi giorni. Le forze dell’ordine erano impegnate in controlli in un b&b per verificare il rispetto delle norme quali la comunicazione delle persone ospitate o la posizione dei lavoratori. A insospettire i carabinieri è stato l’atteggiamento di un cliente così si è deciso di approfondire. Ed in effetti sono stati rivenuti nella stanza circa 20 grammi di marijuana. Il libero professionista, un trentenne, è stato denunciato. 

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