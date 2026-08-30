Basket, prosegue la preseason della Fortitudo

Manca un mese all’inizio del campionato e continua la fase di preparazione dei giganti con le amichevoli di preseason. Punteggi azzerati a ogni quarto in un match equilibrato, quello disputato quest’oggi sul campo di Piazza Armerina contro la Siaz. Un nuovo test utile ai biancazzurri di coach Cagnardi per continuare a lavorare sulla condizione e, soprattutto, trovare la giusta alchimia e la necessaria intesa in vista dell’inizio della stagione.

Ancora assente Bryce Douvier, che si unirà al gruppo il prossimo 2 settembre. Nel frattempo, la squadra continua a crescere, allenamento dopo allenamento, costruendo l’affiatamento necessario. Prossimo appuntamento sabato 5 settembre sul parquet del PalaFantozzi, contro i paladini dell’Orlandina. Punteggi dei quarti:

28-23, 22-23, 18-13, 17-22