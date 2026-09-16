Catania

Due cani chiusi in un appartamento disabitato in condizioni precarie: tre denunciati

I tre devono rispondere di abbandono di animali

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Due cani trovati chiusi all’interno di un appartamento disabitato, in condizioni igienico-sanitarie particolarmente precarie. È questa la situazione accertata dai Carabinieri della Stazione di San Michele di Ganzaria (CT), intervenuti insieme al personale veterinario dell’ASP di Catania.

L’intervento è avvenuto nella mattinata, quando i militari hanno effettuato un controllo in un’abitazione disabitata della zona dove, nel corso delle verifiche, svolte con il personale veterinario, hanno trovato due cani. Gli animali sono stati visitati da personale ASP e, seppur risultando in buono stato di salute, si trovavano in un ambiente caratterizzato da pessime condizioni igienico-sanitarie. Gli accertamenti hanno consentito di risalire alle tre persone, che avevano lasciato i due animali nell’appartamento, e di identificarli per un 20enne un 32enne ed un 50enne, di origini straniere residenti a San Michele di Ganzaria. 

I Carabinieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria le tre persone per abbandono di animali.

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