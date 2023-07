Droga a Favara, sequestrati 106 chili tra hashish e cocaina: l’inchiesta si allarga 

L’inchiesta si allarga. L’operazione che ha portato all’arresto dei due fratelli di Favara – Carmelo Fallea, 48 anni, e Salvatore Fallea, 45 anni – si arricchisce di un nuovo clamoroso sviluppo. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, dopo aver sequestrato 1 chilogrammo di cocaina lanciato da un furgone in corsa dai Fallea, hanno rinvenuto un ulteriore maxi carico di droga: 103 chilogrammi di hashish e altri 3 chilogrammi di cocaina.

Lo stupefacente era nascosto in una Mercedes all’interno di un magazzino, non molto distante da Favara, di proprietà di altri soggetti. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, proseguono in tal senso. Il rinvenimento del nuovo carico di droga ridisegna i contorni dell’intera inchiesta nell’ottica di un vasto e consolidato traffico di sostanze stupefacenti nell’agrigentino.

Intanto nelle prossime ore è in programma l’udienza di convalida degli arresti dei due fratelli. Carmelo Fallea è soggetto noto alle forze dell’ordine. Nel 2016 fu arrestato dai carabinieri nella maxi operazione “Up&Down”, l’inchiesta che sgominò un vasto traffico di droga sull’asse Belgio-Favara. Per questi fatti Fallea fu condannato a 16 anni di reclusione (in primo grado) poiché ritenuto tra i promotori. Il fratello è invece incensurato. Entrambi sono difesi dall’avvocato Angelo Nicotra.