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Ennesimo incidente al bivio di Realmonte, un ferito 

Ad avere la peggio il conducente di uno dei due veicoli rimasto ferito ma, per fortuna, non in maniera grave

Pubblicato 24 ore fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115, al bivio di Realmonte. Si tratta dell’ennesimo sinistro che si registra in quella zona.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’utilitaria e un Suv. Ad avere la peggio il conducente di uno dei due veicoli rimasto ferito ma, per fortuna, non in maniera grave. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. 

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