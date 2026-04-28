Era accusato di violenza sessuale e maltrattamenti all’ex compagna, assolto agrigentino 

Il fatto non sussiste. Il giudice per l’udienza preliminare Nicoletta Sciarratta ha assolto un quarantenne agrigentino. L’uomo, difeso dall’avvocato Michele Cardella, era finito a processo per una lunga lista di accuse gravissime: violenza sessuale, tentata e compiuta, ai danni dell’ex compagna. E ancora, maltrattamenti in famiglia e minacce all’ex suocero. Le ipotesi di reato non hanno retto al termine del giudizio abbreviato. Anche il pm, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto l’assoluzione per l’imputato. Le motivazioni si conosceranno entro tre mesi.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2018 ed il 2022. Il procedimento scaturisce dalla denuncia della donna. L’ex coniuge, infatti, ha raccontato di aver subito vessazioni e soprusi per anni: aggressioni, insulti e anche una violenza sessuale. Tra le contestazioni mosse al quarantenne, che però non hanno trovato conferma nel processo, anche le minacce che avrebbe rivolto al padre dell’ex compagna.