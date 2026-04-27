Si ribalta con una minicar a San Leone, illeso conducente

Un incidente autonomo si è verificato lungo il Viale dei Pini a San Leone. Una minicar si è ribaltata finendo la corsa su un marciapiede. Illeso fortunatamente il giovane a bordo del mezzo. Sul luogo lanciato l’allarme sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Agrigento per i rilievi del sinistro. Tante le persone che si sono radunate nelle vicinanze anche per prestare soccorso al giovane.