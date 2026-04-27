Agrigento

Si ribalta con una minicar a San Leone, illeso conducente

Ad occuparsi della dinamica del sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi, la Polizia locale di Agrigento

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

Un incidente autonomo si è verificato lungo il Viale dei Pini a San Leone. Una minicar si è ribaltata finendo la corsa su un marciapiede. Illeso fortunatamente il giovane a bordo del mezzo. Sul luogo lanciato l’allarme sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Agrigento per i rilievi del sinistro. Tante le persone che si sono radunate nelle vicinanze anche per prestare soccorso al giovane.

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