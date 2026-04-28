“Disegna la legalità”, ecco chi sono i vincitori del concorso promosso dalla Camera di commercio

In vista della cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Disegna la Legalità”, promosso dalla Camera di Commercio di Agrigento in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento, si è riunita la commissione giudicatrice presieduta dal Commissario straordinario dell’Ente camerale Giuseppe Termine per la selezione degli elaborati vincitori.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 9 maggio, con inizio alle ore 10.00, presso Casa Sanfilippo, in via Panoramica dei Templi ad Agrigento.

Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e superiori di tutto il territorio nazionale, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni ai valori della legalità, della cittadinanza attiva e del rispetto delle regole, attraverso il linguaggio creativo del disegno.

La partecipazione di numerosi istituti da diverse regioni italiane testimonia un forte interesse e un impegno concreto dei giovani sui temi proposti. “L’iniziativa – sottolinea il Commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – rappresenta un importante momento di riconoscimento per gli studenti vincitori e per le istituzioni scolastiche coinvolte, ma anche un’occasione di riflessione condivisa sull’importanza della cultura della legalità nel percorso formativo delle nuove generazioni. Quest’anno abbiamo voluto declinare il tema della legalità con riferimento al fenomeno della ludopatia che non è semplicemente un vizio ma una vera e propria patologia che può avere conseguenze devastanti sui giovani e le loro famiglie, per sensibilizzare il mondo della scuola e tutte le agenzie educative verso quella che rappresenta una pericolosa emergenza”.

Vincitori del concorso

Scuola Primaria

Francesca Plantamura – Istituto Comprensivo Roncalli – Serena Altamura (Bari) Kevin Oliveri – Istituto Comprensivo Marconi (Licata – Agrigento) Stefania Russo – Istituto Levi Montalcini (Agrigento)

Scuola Secondaria di primo grado

Chiara Nigro – Primo Istituto Comprensivo (San Vito dei Normanni – Brindisi) Flavio Sprio – Istituto Comprensivo Camilleri (Favara – Agrigento) Filippo Wong – Istituto Comprensivo Mozzate (Como)

Scuola Superiore