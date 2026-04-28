Agrigento

Minaccia anziano con un coltello e gli porta via 18 euro, indagini 

L’84enne si trovava davanti la porta della sua abitazione quando è stato avvicinato da un balordo che gli ha intimato di consegnargli il denaro

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Un anziano agrigentino è stato minacciato con un coltello davanti la sua abitazione e rapinato. Ad agire un malvivente, armato e incappucciato, che ha portati via appena 18 euro. È successo nel centro di Agrigento, nella discesa Porto Empedocle, a ridosso della via Dante.

L’84enne si trovava davanti la porta della sua abitazione quando è stato avvicinato da un balordo che gli ha intimato di consegnargli il denaro. L’anziano, impaurito ma non ferito, lo ha fatto. Il bottino è di meno di 20 euro. Al via le indagini dei carabinieri per risalire al malvivente. 

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