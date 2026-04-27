Porto Empedocle, Ciciliano della protezione civile visita il dissalatore: “struttura all’avanguardia”

“Sono voluto venire a vedere di persona il dissalatore di Porto Empedocle una struttura molto importante per la comunità del sud della Sicilia, una struttura all’avanguardia è ovvio che è solo una parte di quella che è l’attività che serve per gestire la problematica acqua sulla popolazione siciliana insieme ovviamente all’aumento della produzione di acqua bisogna lavorare sulla riduzione della perdita di acqua durante il trasporto, quindi attraverso le reti. C’è un aspetto sicuramente non secondario che è legato alla gestione amministrativa di quello che sarà il costo per la comunità e anche in questa direzione ci stiamo muovendo per provare la migliore soluzione possibile per fare in modo che quest’acqua preziosissima anche sarà sempre più preziosa nel futuro possa essere distribuita nella migliore maniera possibile”. Queste le parole di Fabio Ciciliano commissario nazionale per gli interventi connessi alla scarsità idrica che oggi ha visitato il dissalatore di Porto Empedocle, una delle strutture attivate nei mesi scorsi per contrastare l’emergenza siccità. Ad accogliere il commissario Ciciliano c’erano fra gli altri anche il sindaco di Porto Empedocle e i responsabili del soggetto attuatore, ovvero Siciliacque. L’incontro è servito a fare il punto sulla situazione del dissalatore che fa registrare anche la protesta del comitato Mare Nostrum. Nei giorni scorsi è stato depositato un ricorso, rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il quale si chiede la revoca della proroga della scadenza fissata da Ciciliano.







