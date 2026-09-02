Trovato con hashish e 740 euro, arrestato 29enne

Continua senza sosta l’attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo.

Nelle ultime ore, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, durante un consueto servizio di pattugliamento per il controllo del territorio, ha notato un palermitano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, che percorreva a piedi viale Michelangelo. A catturare l’attenzione dei militari è stato il suo atteggiamento visibilmente sospetto perché questi, continuava a guardarsi attorno e a voltarsi con insistenza come per assicurarsi di non essere seguito.

I Carabinieri hanno quindi deciso di fermarlo per effettuare un controllo approfondito. Nel corso della perquisizione personale, l’indagato è stato trovato in possesso di 3 involucri contenenti hashish e della somma in contanti di 740 euro, divisa in banconote di vario taglio, della cui provenienza non ha saputo fornire alcuna giustificazione.

Il crescente stato di agitazione e il forte nervosismo mostrati dall’uomo durante le fasi dell’accertamento, hanno spinto i militari ad estendere la verifica anche al suo domicilio. I dubbi degli operanti hanno trovato immediata conferma, la perquisizione domiciliare ha infatti consentito di rinvenire e sequestrare un ulteriore panetto di hashish del peso di oltre 140 grammi, unitamente alla somma di 395 euro, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, che ha contestualmente disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.