Centro “R. Guttuso”: Roberto Lipari alla serata a sostegno di Save the Children 

Una serata per divertirsi, ascoltare buona musica e, soprattutto, fare solidarietà. È questo lo spirito dell’appuntamento in programma sabato 5 settembre 2026, alle ore 20.30, al Teatro Panoramica dei Templi di Agrigento, promosso dal Centro culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, a sostegno di Save the Children.

Un evento che unisce spettacolo e impegno sociale e che rappresenta la naturale prosecuzione del Premio Mimosa d’Oro, promosso dal Centro Guttuso che, quest’anno, ha avuto tra le premiate Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia.

Ad accompagnare il pubblico saranno musica e cabaret. Sul palco si esibiranno Stefano Tesè al pianoforte, in duo con Federico Pivato al violino, entrambi apprezzati musicisti e docenti di musica, e la cantante Vanessa Capraro, accompagnata alla chitarra da Alfonso Bonfiglio.

Momento centrale dedicato al sorriso sarà l’esibizione di Roberto Lipari, attore e cabarettista, che proporrà “L’ultimo spettacolo”, portando sul palco la sua comicità e il suo stile ironico e coinvolgente.

La serata avrà anche un momento di approfondimento su Save the Children Italia, sarà presente infatti Lisa Bjelogrlic, Manager Intervento alle Frontiere, che parlerà dell’impegno dell’organizzazione e delle attività realizzate a sostegno dei bambini.

L’iniziativa del Centro culturale Renato Guttuso gode della collaborazione del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, che ha concesso l’utilizzo del Teatro Panoramica dei Templi, e dei Comuni di Favara e Agrigento, che condividono le finalità della manifestazione.

A presentare la serata saranno Giuseppe Moscato e Anna Alba.