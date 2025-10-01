Favara spera nel ritrovamento di Marianna, proseguono senza sosta le ricerche

Sono ore di apprensione a Favara. Non si hanno ancora notizie di Marianna Bello, la donna di Favara trascinata dall’acqua durante il forte nubifragio che questa mattina ha colpito la città.

Le ricerche non si sono fermate neanche un istante; Si pensa che la donna sia finita dentro un canalone che sfocia da un lato verso il depuratore e dall’altro verso il fiume Naro. Oltre ai Vigili del fuoco con le varie sezioni, fluviali, cinofili, e Tas, in azione anche un Elicottero arrivato da Catania, poi si sono uniti i Carabinieri e la Polizia, la protezione civile regionale, ma anche le varie associazioni di volontariato della Provincia. Tanti i cittadini, compreso il Sindaco Antonio Palumbo, sono per strada, e stanno cercando di dare un’aiuto nelle ricerche, ma al momento non ci sono tracce della donna, che sembra essere stata inghiottita dall’acqua.

In un video, come vi abbiamo mostrato, si vede la donna scendere dall’auto, forse impaurita, ha tentato di ripararsi nei pressi del fruttivendolo, ma la furia dell’acqua l’ha trascinata via. “L’ho vista che l’acqua la stava trascinando via e risucchiata nel canalone. Ho provato a raggiungerla, ma non ci sono riuscito”. È il drammatico racconto del commerciante che ha assistito la scena.

Una veglia di preghiera è stata organizzata, per le ore 19, nella chiesa del Rosario di piazza Cavour da Don Nino Gulli.