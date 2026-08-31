Fiamme nell’Agrigentino: bruciati 130 ettari, tre auto e il deposito di uno stabilimento balneare

Circa 130 ettari di vegetazione bruciati, tre auto distrutte e il deposito di uno stabilimento balneare incenerito. E’ il bilancio dei due vasti incendi divampati sabato a Menfi, nell’Agrigentino. In contrada Cipollazzo le fiamme hanno percorso circa 60 ettari fra terreni demaniali e privati, raggiungendo la riserva naturale costiera e distruggendo tre vetture e una struttura in legno utilizzata come deposito di un beach club. Diverse villette sono state evacuate in via precauzionale. Un secondo incendio, in contrada Cava del serpente, ha interessato altri 70 ettari e reso necessario l’allontanamento temporaneo di alcuni residenti. Nelle operazioni sono stati impegnati vigili del fuoco, corpo forestale, elicotteri e canadair. Non si registrano feriti o intossicati. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dei due incendi.