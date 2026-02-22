Apertura

Grave incidente durante una partita di calcio a 5: giovane in gravi condizioni

Match sospeso e trasferimento d'urgenza al Policlinico di Messina

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Un pomeriggio di sport si è trasformato in attimi di paura e sgomento al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto, dove la sfida di Serie C2 tra Atletico Barcellona e Or.sa è stata interrotta a causa di un grave incidente di gioco che ha coinvolto un giovane calciatore della formazione di casa.

Uno scontro di gioco con il portiere avversario e una conseguente brutta caduta ha lasciato un giovane esanime sul parquet. Immediato l’intervento dei compagni di squadra, degli avversari e dei sanitari presenti nell’impianto, mentre sugli spalti calava un silenzio carico di tensione. L’arbitro ha deciso di sospendere definitivamente la gara, scelta condivisa da entrambe le società, profondamente scosse dall’accaduto.

Il giovane è stato assistito dal personale del 118 e trasferito inizialmente all’ospedale di Milazzo. Successivamente, vista la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento d’urgenza al Policlinico Universitario di Messina, dove si trova ricoverato in rianimazione in gravi condizioni.

