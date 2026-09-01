Dal Ros al Comando provinciale di Agrigento: ecco chi è il colonnello Federico Palmieri

Dalle indagini contro il terrorismo internazionale alla guida dei Carabinieri della provincia di Agrigento. È il percorso professionale del colonnello Federico Palmieri, che tra qualche giorno si insedierà presso il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, raccogliendo il testimone dal colonnello Nicola De Tullio.

Un incarico di grande responsabilità per un ufficiale che ha maturato una significativa esperienza nel settore della sicurezza e della lotta al terrorismo, in particolare all’interno del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri. Palmieri ha ricoperto incarichi di rilievo nella struttura antiterrorismo del ROS, occupandosi di minacce eversive, radicalizzazione e attività riconducibili al terrorismo di matrice jihadista. Nel corso della sua carriera, Palmieri ha inoltre maturato esperienze in ambito internazionale, partecipando a missioni all’estero e ad attività di cooperazione nel campo della sicurezza. Un bagaglio professionale particolarmente significativo in un settore nel quale la collaborazione tra organismi investigativi e forze di polizia di diversi Paesi rappresenta uno degli strumenti fondamentali per contrastare il terrorismo e le nuove minacce alla sicurezza.

Ora per il colonnello Palmieri si apre una nuova fase professionale. Alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento sarà chiamato a coordinare l’attività dell’Arma in un territorio complesso e articolato, caratterizzato da esigenze di sicurezza differenti: dal contrasto alla criminalità comune e organizzata alla tutela delle comunità locali, fino alla gestione delle problematiche legate alla sicurezza del territorio.