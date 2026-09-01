Agrigento

Teatro dell’Efebo: stasera Francesco Buzzurro con la sua “Orchestra a sei corde”

Appuntamento questa sera, alle ore 21:00, sempre al Teatro dell'Efebo

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Riflettori puntati invece questa sera, alle ore 21:00, sempre al Teatro dell’Efebo, sull’attesa esibizione del chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro, con la sua “Orchestra a sei corde” per il ciclo Efebo in Musica. Considerato uno dei più talentuosi a livello internazionale, eletto “miglior chitarrista jazz” in un sondaggio dei lettori della rivista Guitar Player Magazine e “miglior chitarrista europeo” dalla Borsa Internazionale della Cultura di Friburgo, Buzzurro è stato a suo tempo definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta”. Un vero virtuoso della chitarra, apprezzato in tutto il mondo per il suo approccio “orchestrale” allo strumento e per lo stile trasversale che fonde musica classica, jazz e musica popolare in un dialogo continuo tra tradizione e improvvisazione. Il concerto proporrà l’arrangiamento originale di grandi successi di artisti come George Gershwin, Chick Corea, Django Reinhardt, Astor Piazzolla e Antonio Carlos Jobim, insieme a composizioni originali che raccontano il suo percorso artistico e la sua ricerca musicale.

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