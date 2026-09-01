Agrigento

Al Teatro dell’Efebo successo per la finale regionale Sicilia di Miss Italia

Vittoria Ciulla è stata premiata dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Si susseguono al Teatro dell’Efebo gli appuntamenti previsti dal cartellone 2026. Ieri sera grande successo per la Finale Regionale Sicilia del concorso Miss Italia, con l’elezione della ventenne palermitana Vittoria Ciulla, che così accede alle finali nazionali di Miss Italia. Vittoria Ciulla è stata premiata dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino e dal Presidente di Egogreen Marcello Giavarini. La serata, organizzata da Klizia Spettacoli con Glamour Production, è stata presentata da Antonello Consiglio e da Elena Di Battista (già Miss Sicilia 2024), ed ha premiato anche Sofia Pecorino, diciottenne di Gravina di Catania (Miss Social Sicilia) e Lucilla Ruffo Matricardi, ventiseienne di Gioisa Marea (Miss Italia Chef Sicilia), premiate dall’Assessore Provinciale al Turismo Vito Terrana e dalla Presidente AICA Danila Nobile.

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