Videosorveglianza in azienda senza autorizzazioni: denunciate proprietarie

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del gruppo Lavoro di Palermo in collaborazione con il comando provinciale di Agrigento per verificare il rispetto delle normative giuslavoristiche e l’applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante i controlli all’interno di un’azienda agricola in territorio di un piccolo centro della fascia costiera agrigentina è stato trovato un impianto di videosorveglianza installato senza le obbligatorie autorizzazioni. A finire nei guai due donne di 40 e 30 anni, entrambe di Agrigento, denunciate in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, perché ritenute responsabili di installazione e utilizzo del sistema di video sorveglianza privo di autorizzazioni. In funzione dell’irregolarità riscontrata, è stata elevata una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro.