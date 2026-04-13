Il maxi sequestro di cocaina a Palma di Montechiaro, indagato va ai domiciliari 

Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha convalidato l’arresto di Gabriele Brunetto, di Palma di Montechiaro, fermato negli scorsi giorni dalla Squadra mobile con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.

Il giudice ha disposto nei confronti dell’indagato, difeso dall’avvocato Santo Lucia, la misura cautelare degli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. La vicenda risale allo scorso fine settimana quando i poliziotti, a margine di alcune perquisizioni tra Palma di Montechiaro e Camastra, hanno rinvenuto 1.2 chili di cocaina e oltre 300 munizioni. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 200 mila euro.