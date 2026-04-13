Politica

Posidonia a Menfi, La Rocca Ruvolo: “Grazie a Schifani per aver accelerato intervento”

Lo scrive in una nota la deputata regionale di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, dopo l’annuncio, da parte di Schifani, di un sopralluogo dei tecnici dell’assessorato

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

“Ringrazio il presidente Schifani per l’attenzione e per aver mantenuto l’impegno di seguire personalmente il problema della posidonia oceanica nell’area portuale di Porto Palo di Menfi, un segnale concreto di vicinanza alla comunità, agli operatori economici e ai pescatori”.

Lo scrive in una nota la deputata regionale di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, dopo l’annuncio, da parte di Schifani, di un sopralluogo dei tecnici dell’assessorato regionale delle Infrastrutture a Porto Palo per programmare gli interventi di rimozione per cui sono già stati stanziati circa 400 mila euro.

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