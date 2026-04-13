Onde Rosa rilancia la prevenzione con una camminata tra sport e salute

L’obiettivo non è esattamente quello di smaltire qualche chilo di troppo in considerazione dell’ormai prossima stagione estiva. Onde Rosa va oltre. E connette lo sport alla salute e alla prevenzione. Dopo il focus sugli screening oncologici, che ha dominato la camminata solidale itinerante dello scorso ottobre, l’associazione Onde Rosa, presieduta da Silvia Failla Mulone, ripropone la camminata domenica prossima ma stavolta su alcuni argomenti di rilevante importanza: il pavimento pelvico dall’età pediatrica alla menopausa, il benessere mentale della donna, l’integrazione ospedale-territorio e i servizi offerti dai consultori familiari, la salute della donna in tutte le fasi della vita, compresa la menopausa. Non a caso, infatti, la camminata solidale itinerante in programma domenica prossima, si avvale della collaborazione del reparto di Ostetricia e ginecologia del San Giovanni di Dio e di Fondazione Onda e, principalmente, della direzione generale dell’Asp che questa mattina ha organizzato la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Durante la conferenza, presenziata dal presidente e dal vicepresidente dell’associazione Onde Rosa, rispettivamente Silvia Failla Mulone e Antonio D’Anna; dal direttore generale e dal direttore amministrativo dell’Asp, rispettivamente Giuseppe Capodieci ed Ersilia Riggi; dal sindaco Miccichè; dalla referente di Fondazione Onda al San Giovanni di Dio, Mariangela Genuardi e dal presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà, si è evidenziato come “sport e prevenzione sono la chiave vincente per il benessere psicologico, mentale, fisico” ha affermato Silvia Failla Mulone invitando a partecipare alla camminata anche “gli uomini ai quali Onde Rosa ha dedicato la maglietta bianca”.

Immancabile, anche questa volta, la prevenzione: nell’area innanzi alla Cittadella sanitaria, da dove partirà la camminata, troveranno spazio anche i gazebi dedicati agli screening oncologici organizzati dall’equipe guidata da Angela Matina, responsabile del centro gestionale Screening.

“Sarà una domenica dedicata alla prevenzione delle patologie oncologiche e non soltanto delle patologie di genere – ha specificato Giuseppe Capodieci – Questa iniziativa unisce l’attività sia di prevenzione secondaria verso i tumori, sia di prevenzione primaria sugli stili di vita, perché lo sport aiuta a combattere i mali del secolo: sedentarietà e obesità”. Principio condiviso dal sindaco Miccichè che ha ribadito come “Onde Rosa promuova salute e prevenzione”.

L’obiettivo di Onde Rosa, dunque, è la “sensibilizzazione verso il benessere e la salute attraverso lo sport – ha sottolineato Antonio D’Anna – che fa da collante e ci permette di dare visibilità e risalto a tante tematiche molto importanti per la salute, per migliorare la qualità della vita di ognuno di noi”.

Non finisce qui. Perché Mariangela Genuardi ha annunciato un open week di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna e non solo: “Oltre all’open week dedicato alla donna, Fondazione Onda ha pensato a un corso di formazione per operatori sanitari sull’approccio multidisciplinare e di cura della donna”.

Appuntamento domenica, alle 9, alla Cittadella sanitaria dell’Asp, sita in fondo al viale della Vittoria, per una camminata dedicata alla salute e inframezzata, oltre che da specifici esercizi guidati, da momenti di approfondimento a cura degli esperti del settore.

L’evento gode del patrocinio dell’Asp; del Comune di Agrigento; del Libero Consorzio Comunale di Agrigento; degli Ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), delle professioni infermieristiche (Opi), dei farmacisti di Agrigento; di Medicare e del Parco Valle dei Templi che aprirà la Valle dei templi alle Onde Rosa in nome della salute e della prevenzione.